“Çfarë po bën ambasadori rus me ministrin serb në kufirin Kosovë – Serbi?”

”Çfarë po bën ambasadori rus në Beograd duke patrulluar kufirin mes Kosovës dhe Serbisë”.

”Pse është atje me ministrin serb të Mbrojtjes?”, pyet Çitaku në twitter.

Ministri serb i Mbrojtjes, Nebojsha Stefanoviq, i shoqëruar nga shefi i shtabit të oërgjithshëm të ushtrisë serbe, Milan Mojsiloviq dhe ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Bocan Kharchenko, vizituan njësitë serbe në Rashkë, në afërsi të kufirin në Jarinjë.

Në mëngjesin e sotëm janë parë sërish dy avionë nga Serbia duke fluturuar në afërsi të kufirit me Kosovë.

Pavarësisht kësaj, gjithçka është qetë dhe nën mbikëqyrje të Policisë së Kosovës.

What is the Russian Ambassador in Belgrade doing patrolling the border between #Kosovo and #Serbia.

Why is he there with the Serbian Minister of Defense? pic.twitter.com/nzNqWv9DBY

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) September 26, 2021