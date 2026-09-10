Çfarë ndodh me Haxhiun pas 4 tetorit? Flet Valdete Daka
Ish-kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, ka folur për situatën e ushtrueses së detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, dhe atë se çfarë pritet të ndodhë pas 4 tetorit, kur përfundon mandati i saj në këtë pozitë. Daka tha në emisionin “Kosova Today”, se Haxhiu nuk merr një mandat të ri gjashtëmujor, pasi bëhet fjalë për rikthimin…
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Ish-kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, ka folur për situatën e ushtrueses së detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, dhe atë se çfarë pritet të ndodhë pas 4 tetorit, kur përfundon mandati i saj në këtë pozitë.
Daka tha në emisionin “Kosova Today”, se Haxhiu nuk merr një mandat të ri gjashtëmujor, pasi bëhet fjalë për rikthimin e saj në të njëjtin rol dhe jo për zëvendësimin e një presidenti të ri.
“Për mua, si juriste, është e qartë. Janë vetëm gjashtë muaj ku mund të zëvendësohet presidenti apo presidentja, jo ushtruesi i detyrës së presidentit. Znj.Haxhiu ka qenë ushtruese e detyrës së presidentes dhe tash është zgjedhur kryetare e Kuvendit dhe përsëri kthehet në rolin e ushtrueses së detyrës së presidentit”.
“Mirëpo ajo nuk merr mandat prej gjashtë muajve, sepse ajo nuk po e zëvendëson presidentin, ajo po e zëvendëson në fakt vetveten, po e zëvendëson ushtruesen e detyrës së presidentit. Janë vetëm gjashtë muaj nga momenti kur ajo ka filluar”, ka deklaruar Daka në Klan Kosova.