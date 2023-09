“Çfarë nate për Shqipërinë” – UEFA reagon për golin e Asanit dhe fitoren e Kombëtares kundër Polonisë

Kombëtarja shqiptare e futbollit të dielën mbrëma fitoi kundër Polonisë, në një ndeshje shumë të rëndësishme në rrugën drejt Kampionatit Evropian “Euro 2024”.

Kuqezinjtë triumfuan 2:0 kundër Polonisë, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, në kuadër të Grupit E në kualifikimet për Kampionatin Evropian, shkruan lajmi.net.

Faqja zyrtare e “UEFA Euro 2024” me anë të një postimi në Tëitter ka reaguar me disa fjalë për triumfin e Shqipërisë dhe supergolin e Jasir Asanit.

“Çfarë nate për Jasir Asanin dhe Shqipërinë” – ka shkruar faqja e UEFA-s.

🇦🇱 What a night for Jasir Asani and Albania 👏#EURO2024 pic.twitter.com/8LmyWejsYD

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 10, 2023