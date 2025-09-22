Çfarë i tha Macron OKB-së para se ta njohë Palestinën?
Bota
Përpara se të njoftonte njohjen e shtetit palestinez nga Franca, Macron i tha OKB-së se ka ardhur koha për të ndaluar luftën në Gaza dhe për të liruar 48 pengjet e mbetura të ndaluara nga Hamasi.
Ai thotë se bota është vetëm pak çaste larg nga të qenit më në gjendje të arrijë paqen dhe shton: “Nuk mund të presim më.”
Macron dënon sulmet e 7 tetorit dhe thotë se dëshiron të shohë paqe në rajon të krijuar nga dy shtete që jetojnë krah për krah.
“Asgjë nuk e justifikon luftën e vazhdueshme”, thotë Macron, duke shtuar se “gjithçka na detyron” ta japim fundin përfundimtar.