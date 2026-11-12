Çfarë goli nga Ernest Muçi! Shqipëria kalon në epërsi ndaj Finlandës me një supergoditje
Kombëtarja e Shqipërisë ka kaluar në avantazh ndaj Finlandës, falë një goli spektakolar të realizuar nga Ernest Muçi. Sulmuesi kuqezi ka realizuar një eurogol në minutën e 36-të të takimit, duke e dërguar topin në rrjetë me një goditje të jashtëzakonshme, transmeton lajmi.net Me këtë realizim, Shqipëria ka kaluar në epërsi 1-0 dhe është një…
Sport
Kombëtarja e Shqipërisë ka kaluar në avantazh ndaj Finlandës, falë një goli spektakolar të realizuar nga Ernest Muçi.
Sulmuesi kuqezi ka realizuar një eurogol në minutën e 36-të të takimit, duke e dërguar topin në rrjetë me një goditje të jashtëzakonshme, transmeton lajmi.net
Me këtë realizim, Shqipëria ka kaluar në epërsi 1-0 dhe është një hap më afër marrjes së tri pikëve në këtë përballje të rëndësishme.
Ja goli spektakolar i Muçit:
ERNEST MUCI TAKE A BOW!!!
WOWWWWW!!! https://t.co/Op78RsNjDt
— Illyrian Footy 🇦🇱 (@IllyrianFooty) November 12, 2026