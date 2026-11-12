Çfarë goli nga Ernest Muçi! Shqipëria kalon në epërsi ndaj Finlandës me një supergoditje

Kombëtarja e Shqipërisë ka kaluar në avantazh ndaj Finlandës, falë një goli spektakolar të realizuar nga Ernest Muçi. Sulmuesi kuqezi ka realizuar një eurogol në minutën e 36-të të takimit, duke e dërguar topin në rrjetë me një goditje të jashtëzakonshme, transmeton lajmi.net Me këtë realizim, Shqipëria ka kaluar në epërsi 1-0 dhe është një…

Sport

12/11/2026 21:37

Kombëtarja e Shqipërisë ka kaluar në avantazh ndaj Finlandës, falë një goli spektakolar të realizuar nga Ernest Muçi.

Sulmuesi kuqezi ka realizuar një eurogol në minutën e 36-të të takimit, duke e dërguar topin në rrjetë me një goditje të jashtëzakonshme, transmeton lajmi.net

Me këtë realizim, Shqipëria ka kaluar në epërsi 1-0 dhe është një hap më afër marrjes së tri pikëve në këtë përballje të rëndësishme.

Ja goli spektakolar i Muçit:

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