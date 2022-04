Çfarë do të ndodh sot në Kosovë?

Ngjarjet e datës 11 prill 2022:

– Komuna e Rahovecit organizon takim publik me qytetrë rreth inicimit të procedurave për planifikim, që rrugët “Ibrahim Rugova” dhe “Xhafer Nurkasa” në qytetin e Rahovecit të bëhen njëkahëshe. (Salla e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Rahovecit, ora 10:00)

– Kombëtarja e Kosovës në Futboll në konkurrencën e femrave mban konferencë për media dhe me pas zhvillon stërvitjen. (Stadiumi “Fadil Vokrri”, ora 16:30)

– Në kuadër të bashkëpunimit me Republikën e Shqipërisë dhe me rastin e 150 vjetorit të lindjes së poetit, publicistit dhe veprimtarit shqiptar, Asdreni, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të organizon koncertin artistik “Na flet Asdreni”. (Teatri Kombëtar i Kosovës, ora 20:00).