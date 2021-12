MKRS dhe zyra e UNICEF-it në Kosovë shënojnë Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit në Kosovë, me moton “Volunteer Noë For Our Common Future”. (Galeria Kombëtare e Kosovës, ora 11:30)

Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet realizon performancën artistike dhe marshin “BOLL MA – Asnjë grua e vajzë më pak, asnjë vdekje më shumë”. (Pllatoja e sheshit “Zahir Pajaziti”, ora 12:00)