Çështja e presidentit, Rrahmani: Kosova duhet të shkojë në zgjedhje

Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani ka folur rreth çështjet së presidentit të vendit. Në Klan Kosova, deputeti deklaroi se vendi duhet të shkojë sërish në zgjedhje, derisa theksoi se opozita nuk duhet të bëhet pjesë e zgjedhjes së presidentit “Mendoj që opozita nuk duhet të bëhet pjesë e zgjedhjes së presidentit. Vendi duhet të shkojë…

Lajme

13/02/2026 10:09

Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani ka folur rreth çështjet së presidentit të vendit.

Në Klan Kosova, deputeti deklaroi se vendi duhet të shkojë sërish në zgjedhje, derisa theksoi se opozita nuk duhet të bëhet pjesë e zgjedhjes së presidentit

“Mendoj që opozita nuk duhet të bëhet pjesë e zgjedhjes së presidentit. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Unë besoj se ashtu do të ishte më mirë. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje për shkak se për kaq periudhë të shkurtër, ne pamë një shpërfaqje të gjithë populizmit që ka bërë kryeministri dhe Vetëvendosje prej zgjedhjeve të shkurtit”, tha Rrahmani

