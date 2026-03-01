Çështja e Presidentit, nesër Kurti takohet me Abdixhikun

01/03/2026 13:46

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka bërë të ditur se nesër do të takohet me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhikun, lidhur me çështjen e zgjedhjes së Presidentit.

“Nesër do të takoj edhe kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun, ku do të diskutojmë edhe me të lidhur me këtë process”, tha ai në Këshillin e Përgjithshëm të kësaj partie.

Kujtojmë se ky është takimi i dytë që do të realizohet, pasi edhe javën e kaluar Kurti dhe Abdixhiku u takuan për të njëjtën temë.

