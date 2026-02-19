Çështja e Presidentit – Abdixhiku kërkon konsensus mes partive: Sa më herët që takohemi më mirë është

Kryetari i Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka bërë thirrje për takim urgjent të të gjitha partive parlamentare shqiptare për të diskutuar zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovo, teksa afati kushtetues i 4 marsit po afrohet. Ai ka theksuar se përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit u takon të gjithëve dhe se asnjë parti…

Lajme

19/02/2026 22:10

Kryetari i Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka bërë thirrje për takim urgjent të të gjitha partive parlamentare shqiptare për të diskutuar zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovo, teksa afati kushtetues i 4 marsit po afrohet.

Ai ka theksuar se përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit u takon të gjithëve dhe se asnjë parti nuk duhet t’i shmanget këtij procesi.

“Jemi më datë 19 shkurt, jemi më pak se 2 javë kohë. Për të pasur ose zgjedhje të reja ose president të ri. Nëse për 2 javë Kosova nuk e zgjedh presidentin me automatizëm shkohet. Sa më herët që takohemi më mirë është. Dhe kur them takohemi është mirë të takohemi të gjitha partitë shqiptare parlamentare. Dhe të shohim të cilat janë interesat dhe mundësit për të bërë rrugën përpara. Në qoftë se ka abstenim prej partive politike, nëse një parti thotë se s’dua me u marrë me këtë punë fare mos të bëhet palë morale në këtë temë. Se po i ik përgjegjësisë.

Dhe përgjegjësia për presidentit na takon të gjithëve. Duhet të ulemi për të përcaktuar presidentin e ardhshëm”, ka thënë Abdixhiku në Debat Plus.

Artikuj të ngjashëm

February 19, 2026

E premte me mot të vranët dhe reshje shiu

February 19, 2026

Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim të dytë Projektligjin...

February 19, 2026

Kosova, Shqipëria, çështja e Gjykatës Speciale dhe Palestina – çka u...

February 19, 2026

“Kemi diskutuar” – Osmani e konfirmon se ka biseduar me Trumpin...

February 19, 2026

Trump falënderon një nga një liderët e Bordit të Paqes: Presidente...

February 19, 2026

Trump nis fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes:...

Lajme të fundit

E premte me mot të vranët dhe reshje shiu

Shpërthen Elijona, i quan fake Londrimin dhe Klodin

Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim...

Kosova, Shqipëria, çështja e Gjykatës Speciale dhe Palestina...