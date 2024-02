Çështja e dinarit: Ambasadori austriak i shkon me mëngjes në zyre shefit të BQK-së Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili e ka pritur me mëngjes Ambasadorin e Austrisë, Georg Schnetzer. Një prej temave kyçe të takimit të tyre, ka qenë rregullorja e këtij institucioni për operacionet me paratë e gatshme. Ahmeti i ka treguar mysafirit se rregullorja avancon integritetin e sistemit financiar dhe përafron Republikën e Kosovën me standardet…