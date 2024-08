Çerkini: Jemi shumë të zhgënjyer me institucionet vendore e veçmas ndërkombëtare

Sot shënohet dita ndërkombëtare për personat e zhdukur gjatë luftës.

Gjatë luftës së fundit në Kosovë, mijëra civilë shqiptarë u vranë e u masakruan nga forcat serbe, prej tyre mbi 1600 mbeten të zhdukur.

Kryetari i Qendrës Burimore për Persona të Pagjetur, Bajram Çerkini ka thënë se janë të zhgënjyer dhe të pakënaqur me punën e institucioneve vendore e ndërkombëtare për ndriçimin e fatit të personave të pagjetur.

“Miliona njerëz sot lëshojnë lot dhe presin çka është duke ndodhur, ku edhe sot e kësaj dite ka të pagjetur. Kur them fëmijë, 133 nëna sot qesin më shumë lot se sot një vit. Sa kemi bërë për zbardhjen e fateve të pagjetur ne si familjarë jemi shumë të zhgënjyer. Jemi jo të kënaqur me institucionet vendore e ndërkombëtare, se fajin e ka Brukseli ku ndërkombëtarët nuk japin urdhër që ata që dinë të na tregojnë ku janë më të dashurit tanë. Nuk e dimë si munden që të mos gjejnë gjuhë të përbashkët 25 vite për të pagjeturit”, ka thënë ai.

Në Ditën Ndërkombëtare të Personave të Zhdukur janë bërë homazhe në oborrin e Kuvendit të Kosovës, te përmendorja dedikuar personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë.Krahas liderëve institucional, homazhe kanë bërë edhe ambasadorë të akredituar në Kosovë, udhëheqës e përfaqësues të shoqatave të familjarëve të personave të zhdukur me dhunë.Më 30 gusht shënohet Dita Ndërkombëtare e Viktimave të Zhdukjeve me Forcë.