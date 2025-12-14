Çeku: FSK-ja i plotëson standardet për anëtarësim në NATO, problemi është te politika që po i dobëson aleancat
Kandidati për deputet nga AAK-ja, gjenerali Agim Çeku ka folur në një perspektivë ushtarake dhe politike mbi çështjen e anëtarësimit të Kosovës në NATO.
Kandidati për deputet nga AAK-ja, gjenerali Agim Çeku ka folur në një perspektivë ushtarake dhe politike mbi çështjen e anëtarësimit të Kosovës në NATO.
Në një intervistë për KosovaPress, ai bën një ndarje të qartë dhe thelbësore: në NATO nuk anëtarësohet vetëm ushtria, por anëtarësohet shteti. Ai argumenton se FSK-ja tashmë i plotëson standardet profesionale, duke qenë shpesh më e avancuar se forcat e armatosura të shumë vendeve ish-komuniste kur ato u anëtarësuan. Problemi, sipas Çekut, nuk qëndron tek ushtarët, por te politika.
Ish-kryeministri është jashtëzakonisht kritik ndaj politikës së jashtme të viteve të fundit, të cilën e cilëson si “pasive, jo bindëse dhe jo kredibile”. Ai thekson se për t’u bërë pjesë e Aleancës Veri-Atlantike, një shtet duhet të jetë partner i besueshëm, të ketë miq të fuqishëm dhe të reflektojë stabilitet rajonal.
“Politika e jashtme është ajo që krijon aleanca të reja… ne po shohim që këto gjëra nuk po ndodhin,” shprehet ai me keqardhje. Në vend që të forcohen lidhjet me SHBA-të dhe fuqitë evropiane, diplomacia aktuale, sipas tij, po i dobëson ato, duke e lënë Kosovën të izoluar në një kohë kur rreziqet gjeopolitike janë në rritje.
Çeku sjell në vëmendje faktin se rruga drejt NATO-s ishte trasuar qysh në vitin 1999 dhe thotë se ishte vizioni i tij dhe i bashkëluftëtarëve të tij që nga fillimi. Ai akuzon qeverinë aktuale se me veprime, të cilat i quajti amatore diplomatike, po rrezikon këtë projekt jetik. Sipas tij, Ministria e Jashtme duhet të udhëhiqet nga diplomatë me përvojë, dhe jo të përdoret për politika të brendshme elektorale.
Ai thotë seAAK-ja dhe Ramush Haradinaj kanë planin më konkret dhe më të sinqertë për këtë proces, duke ofruar garancinë se në qeverisjen e tyre, fokusi do të zhvendoset nga popullizmi te diplomacia reale dhe efektive që e çon Kosovën në NATO.