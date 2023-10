Çeku flet për stadiumin në Bërnicë: Nënshkruam kontratë në vlerë prej 545 mijë eurosh

Ministri për Kulturë, Rini dhe Sport, Hajrulla Çeku, ka nënshkruar një kontratë në vlerë prej 545 mijë euro, për fillim të punimeve në stadiumin e Bërnicës.

Ai përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se po vazhdon zbatimi i planit 5 vjeçar të infrastrukturës së futbollit, shkruan Lajmi.net.

“Lajm i mirë për sportistët dhe futbolldashësit e Prishtinës. Po vazhdojmë me sukses zbatimin e planit 5 vjeçar të infrastrukturës së futbollit. Kemi nënshkruar kontratën me vlerë prej 545 mijë euro me operatorin ekonomik, për fillim të punimeve në realizimin e stadiumit ndihmës në Bërnicë. Po krijojmë një të ardhme më të mirë për sportin”, ka shkruar Çeku. /Lajmi.net/