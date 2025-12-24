Çeku direkt Kurtit: Është njeriu i fundit që mund të lëvdohet se ka bërë diçka për ushtri

Lajme

Kandidati për deputet nga radhët e AAK-së, Agim Çeku ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin sa i përket fushës së sigurisë, përkatësisht Ushtrisë së Kosovës.

Në “Rubikon” të Klan Kosovës, Çeku tha se Kurti është njeriu i fundit që mund të lëvdohet se ka bërë diçka për ushtri.

“Nuk ka shtet pa ushtri, ne këtë e kemi arritur. Njeriu i fundit që mund të lëvdohet se ka bërë diçka për ushtri është Albin Kurti. Ushtrinë e kemi filluar me UÇK e TMK”, tha Çeku.

Ish-kryeministri i Kosovës po ashtu tha se vendi në pesë vjetët e fundit është qeverisur nga një mentalitet i gabuar e komunist.

“Kosova është keq. Keq është Kosova sepse po qeveriset nga një mentalitet i gabuar. Ky mentalitet qeverisës është ajo që mua më brengos më së shumti. Vet fakti që quhet Vetëvendosje domethënë është një term komunist i kohës së kaluar. Vet emërtimi ka dalë nga mentaliteti që ata kanë”, tha Çeku.

“Por historia e tregon që gjithmonë kemi dalë fitues kur kemi qenë në koordinim”, tha ai.

