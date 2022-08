Çekia jep sinjale pozitive për liberalizimin e vizave për Kosovën Çekia do të shtyjë përpara agjendën e Ballkanit Perëndimor përgjatë kohës sa do të kryesojë presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga çështjet për të cilën do të bëjnë përpjekje për të lëvizur përpara është edhe liberalizimi i vizave për Kosovën, raporton Euractiv. Kështu ka thënë ambasadorja e Çekisë në Sarajevë, Ivana Hlasova. “Këtij…