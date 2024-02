Ceferin konfirmon: Nuk do kandidoj më për president të UEFA-s pasi ta kryej mandatin Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin ka thënë se ai nuk do të kandidojë më për këtë post në zgjedhjet e radhës në vitin 2027. Ky lajm vjen pasi që UEFA votoi për të ndryshuar rregullat, që do ta lejonin 56 vjeçarin slloven që të garonte sërish dhe të qëndrojë në postin e qeverisë së futbollit…