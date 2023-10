“Çdo sportdashës të sillet si lojtar i 12-të i Kombëtares” – Ministri i Brendshëm shqiptar reagon para ndeshjes Shqipëri – Çeki Ministri i Brendshëm, Taulant Balla thotë se policia do të bëjë gjithçka për të mos lejuar incidente gjatë ndeshjes mes Shqipërisë dhe Çekisë, që do të luhet nesër në orën 20:45 në “Air Albania”. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Balla i bën thirrje çdo sportdashësi që të sillet si lojtari i 12…