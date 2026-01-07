Çdo i pesti votues i VV “injoroi” Kurtin më 28 dhjetor

Gati çdo i pesti kosovar që e ka votuar Vetëvendosjen, më 28 dhjetor, ka refuzuar që besimin e tij t’ia jap edhe liderit të kësaj partie, Albin Kurti. Ky i fundit qëndron prapa lëvizjes së tij me hiq më pak se 82 mijë e 522 vota, sipas KQZ-së. Në zgjedhjet e të dielës së fundit…

Lajme

07/01/2026 16:15

Gati çdo i pesti kosovar që e ka votuar Vetëvendosjen, më 28 dhjetor, ka refuzuar që besimin e tij t’ia jap edhe liderit të kësaj partie, Albin Kurti.

Ky i fundit qëndron prapa lëvizjes së tij me hiq më pak se 82 mijë e 522 vota, sipas KQZ-së.

Në zgjedhjet e të dielës së fundit të vitit 2025, Kurti ka marr 395 mijë e 909 vota ndësa Vetevendosje 478 mijë e 431, raporton KosovaPress.

Ani se mori më pak se partia, shefi i LVV qëndron bindshëm i pari në listën e këtij subjekti. Ai i ik të dytit, Glauk Konjufcës, për rrafsh 84 mijë e 591 vota.

Kurti ishte më pak i “pëlqyer” se Vetëvendosje edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit të kaluar.

Ai pati marrë 337 mijë e 791 vota ndërsa partia 396 mijë e 787. Pra, 11 muaj më parë Kurtit i besuan rreth 58 mijë më pak se Vetëvendosjes.

Artikuj të ngjashëm

January 7, 2026

FSK mbështet zonat e prekura nga vërshimet

January 7, 2026

Totaj: Komuna e Prizrenit në mobilizim të plotë pas reshjeve intensive,...

January 7, 2026

Situata me të reshurat, KEK-u hap përkohësisht rrugën Vodicë-Dardhishtë

January 7, 2026

Kusari-Lila dje e cilësoi si të rremë lajmin e NZZ-së zvicerane,...

Lajme të fundit

FSK mbështet zonat e prekura nga vërshimet

Totaj: Komuna e Prizrenit në mobilizim të plotë...

Situata me të reshurat, KEK-u hap përkohësisht rrugën Vodicë-Dardhishtë

Kusari-Lila dje e cilësoi si të rremë lajmin...