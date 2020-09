Çdo gjë që ju duhet të dini për iPhone12

Është shtatori dhe po sjell me vete edhe iPhone 12.

Një numër i gjërave janë ende të paqarta në lidhje me telefonin e ri, dhe mund të mos dihen nga vetë Apple, transmeton lajmi.net.

Por shumë më tepër janë zbuluar, përmes një mori rrjedhjesh, thashethemesh dhe zbulimesh. Ne e dimë përafërsisht se si do të duken telefonat, sa prej tyre do të ketë, dhe disa nga tiparet e reja që Apple shpreson të inkurajojë njerëzit të azhurnohen.

Modelet

Këtë vit, sipas raporteve, do të ketë më shumë iPhone të ri se kurrë, gjithsej katër modele të ndryshme. Kjo do të përbëhet nga dy modele normale ose jo-pro: iPhone 12 më i vogël dhe ai më i madh.

Pastaj do të ketë dy versione të pro, ashtu si këtë vit, të përbërë nga një iPhone 12 Pro dhe një iPhone 12 Pro Max. Sipas raporteve, ata katër telefona do të vijnë në tre madhësi të ndryshme.

Emrat

Kishte një kohë, midis iPhone 3G dhe iPhone 7, që skema e emërtimit të Apple ishte mjaft e thjeshtë: një vit, Apple do të shtonte një “S” në emrin e telefonit të vitit të ardhshëm, dhe më pas numri tjetër do të rritet, dhe vitin pas kësaj Apple do të kthehej në “S”. Vazhdoi në këtë mënyrë përmes 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S dhe më pas 7.

Data e lëshimit

Këtë herë, data e lëshimit është një nga misteret e mëdha rreth telefonave të rinj.

Është e qartë se problemet të mundshme të shkaktuara nga bllokimet globale, kanë shkaktuar probleme për datën e lëshimit të iPhone, por ende nuk është plotësisht e qartë se si saktësisht ato probleme do të ndikojnë në orarin e lëshimit të telefonit. /Lajmi.net/