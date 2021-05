Capita T po rikthehet me një projekt muzikor shumë domethënës.

Reper i dashur për publikun, Capital T, ka përfunduar realizimin e projektit më të ri muzikor, shkruan lajmi.net.

Ai përmes disa postimeve në rrjete sociale ka treguar se ka punuar për një ndër “projektet ma t’mira dhe ma emocionale me titull “RRUSHE” qe lansohet me daten 5 Maj ne ora 17:00”.

View this post on Instagram A post shared by Capital T (@truekapo)

Ai sot siçu premtoi fansave ka publikuar sekuenca nga kënga e re e cila do të pasojë me një serial me titull të njëjtë “Rrushe”./Lajmi.net/