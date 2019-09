Capital T i lumtur pas koncertit: Mos hiqni dorë nga ëndrrat

View this post on Instagram

— Kurr mos hiqni dore nga andrrat, faleminderit @albanskenderaj @majkaveli e @ylllimani qe e ndate skenen me mu do jem aty per ju sa here ju duhem faleminderit @connext_albania dhe faleminderit ekipit me t’cilet jemi lidh si nje familje sepse punuam me zemer dhe suksesi s’eshte vetem i imi edhe pse koncerti ishte i imi. faleminderit krejt juve qe ishit aty dhe deshmuat se shqiptaret kan potencial te organizojne dicka te nivelit boteror pa asnje gabim, jam shume i lumtur qe ne e beme kete gje dhe uroj qe te kete edhe shume koncerte tjera nga koleget e mi qe shume prej tyre krijojn muzike fantastike 🙏🏻 kisha pase qef me m’tregu ne komente si e keni perjetu #TIMECAPSULE experience dhe faleminderit qe u bete pjese e endrres time. Ju dua KAPO