Caktohet masa e paraburgimit për Mossin dhe dy të tjerë
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për reperin Mossi dhe dy persona të tjerë.
Ata ndodhen në ndalim që prej të mërkurës, pas hetimeve intensive lidhur me incidentin ndaj gazetarit Burim Pacolli.
Sipas Prokurorisë, mbi reperin rëndojnë dyshimet për tri vepra penale: “Lëndim i lehtë trupor”, “Kanosje” dhe “Posedim i paautorizuar i narkotikëve”.
Kërkesa për paraburgim u konfirmua për “Betimi për Drejtësi” nga prokurori i rastit, Burim Neziri. Ndërkohë, Gjykata e ka pranuar kërkesën dhe tashmë pritet vetëm caktimi i datës dhe orës së seancës dëgjimore për të vendosur përfundimisht fatin e të dyshuarve.