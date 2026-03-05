Caktohet masa e paraburgimit për Mossin dhe dy të tjerë

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për reperin Mossi dhe dy persona të tjerë. Ata ndodhen në ndalim që prej të mërkurës, pas hetimeve intensive lidhur me incidentin ndaj gazetarit Burim Pacolli. Sipas Prokurorisë, mbi reperin rëndojnë dyshimet për tri vepra penale: “Lëndim i lehtë trupor”, “Kanosje”…

Lajme

05/03/2026 15:48

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për reperin Mossi dhe dy persona të tjerë.

Ata ndodhen në ndalim që prej të mërkurës, pas hetimeve intensive lidhur me incidentin ndaj gazetarit Burim Pacolli.

Sipas Prokurorisë, mbi reperin rëndojnë dyshimet për tri vepra penale: “Lëndim i lehtë trupor”, “Kanosje” dhe “Posedim i paautorizuar i narkotikëve”.

Kërkesa për paraburgim u konfirmua për “Betimi për Drejtësi” nga prokurori i rastit, Burim Neziri. Ndërkohë, Gjykata e ka pranuar kërkesën dhe tashmë pritet vetëm caktimi i datës dhe orës së seancës dëgjimore për të vendosur përfundimisht fatin e të dyshuarve.

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Haxhiu pranon amendamentet kushtetuese të Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit:...

March 5, 2026

Maqedonci: Ëndrra e Adem Jasharit për shtet dhe ushtri, është bërë...

March 5, 2026

Mbledhja e tretë e Qeverisë: Miratohen kredi për energji, transport dhe...

March 5, 2026

Osmani procedon amendamentet në Kuvend: Presidenti të zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Haxhiu pranon amendamentet kushtetuese të Vjosa Osmani për...

Maqedonci: Ëndrra e Adem Jasharit për shtet dhe...

Mbledhja e tretë e Qeverisë: Miratohen kredi për...

Osmani procedon amendamentet në Kuvend: Presidenti të zgjidhet...