Cakolli: Sulmet ndaj Kushtetueses sa herë nuk i pëlqen një vendim shumicë politike, janë problem serioz për demokracinë
Eugen Cakolli nga KDI ka reaguar lidhur me kritikat ndaj Gjykatës Kushtetuese të bëra në minsitri në detyrë i Drejtësisë, Blerim Sallahu. Cakolli në profilin e tij në facebook ka thënë se sulmet ndaj Gjykatës Kushtetuese sa herë që një vendim nuk i pëlqen shumicës politike janë problem serioz për demokracinë. “Edhe nëse Gjykata ka…
Lajme
Eugen Cakolli nga KDI ka reaguar lidhur me kritikat ndaj Gjykatës Kushtetuese të bëra në minsitri në detyrë i Drejtësisë, Blerim Sallahu.
Cakolli në profilin e tij në facebook ka thënë se sulmet ndaj Gjykatës Kushtetuese sa herë që një vendim nuk i pëlqen shumicës politike janë problem serioz për demokracinë.
“Edhe nëse Gjykata ka vonuar më shumë sesa pritej, kjo nuk e ndryshon thelbin e aktgjykimeve dhe nuk e arsyeton delegjitimimin apo sulmet ndaj anëtarëve të saj”, ka shkruar ai.
“Në fund të fundit, Kushtetuesja nuk ekziston për të konfirmuar vullnetin e partive politike, por për të rivendosur kufij kushtetues, sidomos kur pushteti tenton t’i anashkalojë ata përmes procedurës. E Kuvendi, qoftë përmes shumicës apo edhe me votat e të 120 deputetëve, ka obligim që vendimet t’i marrë në përputhje me rregullat dhe Kushtetutën.
Çfarëdo mendimi, se lëre më veprimi ndryshe, është prirje autoritare”, ka përfunduar Cakolli.