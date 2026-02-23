Cakolli: Mungesa e konsensusit për presidentin mund ta fusë vendin në zgjedhje
Eugen Cakolli ka deklaruar se procesi i konsultimeve për zgjedhjen e presidentit ka nisur me vonesë, duke theksuar se tashmë vendi ndodhet në fazën e fundit kohore. Sipas tij, takimet mes partive politike është dashur të fillonin më herët, në mënyrë që të sigurohej një proces më i qetë dhe me më shumë mundësi për…
Lajme
Eugen Cakolli ka deklaruar se procesi i konsultimeve për zgjedhjen e presidentit ka nisur me vonesë, duke theksuar se tashmë vendi ndodhet në fazën e fundit kohore.
Sipas tij, takimet mes partive politike është dashur të fillonin më herët, në mënyrë që të sigurohej një proces më i qetë dhe me më shumë mundësi për konsensus.
“Jemi në 10-ditëshin e fundit, kjo nguti mund të sjellë probleme. Pra aq sa mund të sjellë dobi aq mund të na sjellë edhe probleme”, u shpreh Cakolli në T7.
Sipas tij, deri më 5 mars duhet të ketë jo vetëm një emër të dakorduar për presidentin, por edhe votimi i tij në Kuvend, në mënyrë që procesi të përmbyllet me sukses.
Ai paralajmëroi se nëse kjo nuk ndodh, vendi mund të përballet me pasoja politike, duke mos e përjashtuar mundësinë e shkuarjes në zgjedhje.