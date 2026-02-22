Cakolli: Çështja e Presidentit është punë e Kuvendit, takimet duhet të realizohen mes kryetarëve të partive parlamentare

Eugen Cakolli nga IKD, ka reaguar në lidhje me takimin që ka mbajtur sot i pari i ekzekutivit, Albin Kurti, me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën për zgjedhjen e Presidentit. Ai ka thënë se zgjedhja e Presidentit është punë e Kuvendit, dhe sipas tij është pak e ‘çuditshme’ që takimet për këtë temë të mbahen…

22/02/2026 20:25

Eugen Cakolli nga IKD, ka reaguar në lidhje me takimin që ka mbajtur sot i pari i ekzekutivit, Albin Kurti, me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën për zgjedhjen e Presidentit.

Ai ka thënë se zgjedhja e Presidentit është punë e Kuvendit, dhe sipas tij është pak e ‘çuditshme’ që takimet për këtë temë të mbahen në zyrën e Kryeministrit, sikur të ishte proces i Qeverisë.

“Takimet për çështjen e Presidentit duhet të zhvillohen mes kryetarëve të partive parlamentare, sepse ky është proces parlamentar dhe kërkon marrëveshje politike mes forcave parlamentare. Rrjedhimisht, nuk bëhet fjalë për raport Kryeministër-opozitë, e aq më pak Kryeministër-deputetë”, ka thënë Cakolli.

Cakolli gjithashtu ka shtuar se për shkak të konsesusit të gjerë parlamentar prej 2/3 që kërkohet për zgjedhjen e Presidentit, koha sipas tij është vendimtare.

“Më së largu deri më 5 mars duhet të arrihet marrëveshje politike dhe të votohet suksesshëm Presidenti; në të kundërtën, hyjmë në një situatë të shkeljes kushtetuese që praktikisht e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja parlamentare”, ka shkruar Cakolli. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

