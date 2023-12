Cagliari fiton ndaj Sassuolos së Nedim Bajramit Cagliari fiton ndaj Sassuolos me rezultat 2:1. Leonardo Pavoletti shënoi supergol në minutën e 98-të për t’ia siguruar fitoren Cagliarit të hënën mbrëma ndaj Sassuolos. Katër minuta para Pavolettit, golin e barazimit për Cagliarin e shënoi Gianluca Lapadula. Me fitoren e arritur, Cagliari është larguar nga zona e rënies. Zë vendi ne 16-të me 13…