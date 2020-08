Çağatay Ulusoy jep lajmin e shumëpritur për fansat

Aktori i njohur turk, Çağatay Ulusoy ka njoftuar fansat që sot filloi xhirimet e filmit të ri, shkruan lajmi.net.

“Mücadele Çıkmazı”, titullohet filmi i ri, në të cilin Ulysoy do të luajë rolin kryesor, ndërsa sot janë xhiruar skenat e para të tij.

Regjisor i filmit është Can Ulkay, ndërsa për regjinë kujdeset Ercan Mehmet Erdem. Fansat e Çağatay Ulusoy presin me padurim të shohin se çfarë do të përgatit kësaj radhe aktori i tyre i preferuar.

Aktori së fundi ka luajtur në sezonin e ri të serialit të famshëm “The Protector”, prodhim i Netflix. /Lajmi.net/