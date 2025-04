Bylbyl Sokoli: Do të jem deputet i VV-së, por do t’i kontribuoj Drenicës dhe futbollit Bylbyl Sokoli pasi është zyrtarizuar sot te Drenica si trajner, ka dhënë disa deklarata në Facebook Ai shkruan se do te jete deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e LVV, por do të vazhdojë t’i kontribuojë Drenicës dhe futbollit kosovar. “Gjithmonë i gatshëm për Drenicën! Kam pasur nderin të jem kryetrajner i KF Drenica,…