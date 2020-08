Butrint Imeri e publikon një imazh ku shfaqet gjysmë i zhveshur në shtrat

Butrint Imeri ka ngacmuar imagjinatën me imazhin e fundit.

Këngëtari i njohur shqiptar, Butrint Imeri, po e shijon suksesin e projekteve të tij muzikore, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë që po e bën këtë ai po u qëndron afër edhe fansave me publikimin e imazheve të ndryshme në rrjete sociale.

I shtrirë në shtrat dhe gjysmë i zhveshur, Butrinti ka ngacmuar imagjinatën.

Këngëtari lidhur me jetën private është paksa i rezervuar. Lidhur me raportin me Kiara Titon ka folur më parë për lajmi.net dhe ka thënë se e ka vetëm shoqe.

Ndërkohë vazhdojnë ende të dalin zëra se ata mund të kenë qenë në lidhje./Lajmi.net/