Burri i dehur ushtron dhunë ndaj gruas në Gjilan, ndërhyn policia dhe arreston të dyshuarin

Një person është arrestuar në Gjilan pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij. Policia bën të ditur se nga rasti nuk raportohet për lëndime trupore, derisa thotë se i dyshuari ka rezultuar që ishte nën ndikim të alkoolit  me 0.47 promila. Pas intervistimit, i dyshuari me vendim të Prokurorit…

Lajme

29/03/2026 12:20

Një person është arrestuar në Gjilan pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij.

Policia bën të ditur se nga rasti nuk raportohet për lëndime trupore, derisa thotë se i dyshuari ka rezultuar që ishte nën ndikim të alkoolit  me 0.47 promila.

Pas intervistimit, i dyshuari me vendim të Prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Rasti nën hetime.

