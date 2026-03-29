Burri i dehur ushtron dhunë ndaj gruas në Gjilan, ndërhyn policia dhe arreston të dyshuarin
Një person është arrestuar në Gjilan pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij.
Policia bën të ditur se nga rasti nuk raportohet për lëndime trupore, derisa thotë se i dyshuari ka rezultuar që ishte nën ndikim të alkoolit me 0.47 promila.
Pas intervistimit, i dyshuari me vendim të Prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Rasti nën hetime.