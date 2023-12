Burnley – Liverpool, publikohen formacionet zyrtare

Burnley dhe Liverpooli kanë publikuar formacionet startuese para ndeshjes së javës së 19-të në Premierligë.

Stadiumi “Turf Moor” hap dyert e kësaj përballje nga ora 18:30, shkruan lajmi.net.

Liverpooli konsiderohet favorit absolut për të triumfuar, ndërkaq Burnley synon të befasojë “Të Kuqtë”.

Mysafirët kanë 39 pikë në pozitën e dytë, ndërsa Burnley ka tubuar vetëm 11 pikë dhe zë vendin e 19-të.

Formacionet zyrtare:

Burnley:

The Clarets that make up today’s team 💪 pic.twitter.com/rrwZI1zfwE



Liverpool:

⚪ #BURLIV TEAM NEWS 🟢

How we line up to face Burnley at Turf Moor this evening:

— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2023