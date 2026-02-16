“Burgoset” NEWBORN-i, monumentit të pavarësisë i vendosen rrethojat e burgut të Gjykatës Speciale

Monumenti “NEWBORN”, simboli i 17 shkurtit dhe i lindjes së shtetit të Kosovës, pas përfundimit të ngjyrosjes, sonte është “burgosur”. Aktivistët e platformës “Liria ka emër”, e kanë rrethuar simbolikisht këtë monument me rrethoja të hekurit, duke e kthyer këtë ikonë të lirisë dhe pavarësisë sonë në një imazh burgu. Në këto rrethoja është vendosur…

Lajme

16/02/2026 20:01

Monumenti “NEWBORN”, simboli i 17 shkurtit dhe i lindjes së shtetit të Kosovës, pas përfundimit të ngjyrosjes, sonte është “burgosur”.

Aktivistët e platformës “Liria ka emër”, e kanë rrethuar simbolikisht këtë monument me rrethoja të hekurit, duke e kthyer këtë ikonë të lirisë dhe pavarësisë sonë në një imazh burgu.

Në këto rrethoja është vendosur edhe tabela me logon e Dhomave të Specializuara, me mbishkrimin: Kosova e burgosur!

Eliza Hoxha nga organizata “Liria ka emër”, ka thënë se ky reagim qytetar është ndaj një padrejtësie që e konsiderojnë historike dhe prek themelet e shtetit tonë.

NEWBORN-i, simboli i 17 shkurtit dhe i lindjes së Republikës sonë, siç ka thënë ajo, po burgoset simbolikisht për të pasqyruar ndjenjën e padrejtësisë që qytetarët dhe Kosova po e përjetojnë përballë proceseve gjyqësore që po zhvillohen në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

Me mbishkrimin “Kosova e burgosur”, Hoxha ka thënë se po e shprehin indinjatën lidhur me këto procese, pasi atje po gjykohen historia jonë, lufta për liri dhe procesi i shtetformimit të Kosovës.

Si të paraburgosur në Hagë, që pesë vjet po mbahet Hashim Thaçi, ish-presidenti dhe kryeministri që lexoi Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës dhe udhëhoqi procesin e shtetndërtimit, po mbahen ish-kryeparlamentarët Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish-deputeti Rexhep Selimi.

February 16, 2026

February 16, 2026

February 16, 2026

February 16, 2026

February 15, 2026

February 15, 2026

