Bugajski: Ndryshe nga Kosova, Serbia është në vijën e parë për imperializmin rus

Bugajski me anë të një komenti në Twitter është shprehur se, ndryshe nga Kosova, Serbia është në vijën e parë për imperializmin rus.

“Kosova në vijën e parë kundër imperializmit rus, Serbia në vijën e parë për imperializmin rus”, ka shkruar Bugajski.

Kujtojmë se Aslamova është shpallur person i padëshirueshëm, pasi ishte arrestuar gjatë së shtunës në njërën prej pikave kufitare në veri në Kosovës.

Asmalova nuk ka të drejtë hyrjeje në Republikën e Kosovës deri në vitin 2027.

“Si ministër i Punëve të Brendshme, brenda kompetencave të mia ligjore, bazuar në Ligjin për të Huaj, Nenet 17 dhe 66 A, kam shpallur person të padëshirueshëm në Republikën e Kosovës Daria Asmalovan. Hyrja e këtij personi është e ndaluar për pesë vite në territorin e Republikës së Kosovës”, ka njoftuar Sveçla.

52-vjeçarja nga Rusia, është korrespodente speciale për të përditshmen ruse Komsomolskaya Pravda. Kjo gazetë njihet për qëndrimet e saj pro-Kremlinit.

Ajo ka punuar edhe në Ukrainë si korrespodente lufte për kanalin që përhap propagandë ruse, Tsargrad. Ajo është parë si gazetare në shumë zona të luftës përfshirë Çeçeninë, Abhazinë, Nagorno-Karabakun, Osetinë, Taxhikistanin dhe ish-Jugosllavinë.

Kosova on the front lines against Russian imperialism, Serbia on the front lines for Russian imperialism. https://t.co/2J1Xo6xtMc

— Janusz Bugajski (@JBugajskiUSA) August 7, 2022