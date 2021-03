Brooklyn Nets gati të bëjnë çmendurinë e radhës, afër të nënshkruajnë me Blake Griffin

Sipas gazetarit i cili raportoi largimin e Griffin nga Detroit Pitstons, Adrian Wojnarowski, thuhet se Brooklyn Nets janë favoritët për të nënshkruar me gjashtë herë All-star-in, transmeton lajmi.net.

Griffin do të hynte në ndeshjen All-Star të NBA që do të mbahet në këtë fundjave, si lojtar i lirë pa skuadër.

Por, lëndimet e kanë penalizuar paksa basketbollistin.

Gjatë disa viteve të fundit, ai kishte probleme me të dy gjunjët, gishtin e madh të djathtë, kyçin e këmbës së djathtë, me ngjarjen më të fundit, operacionin në gjurin e tij të majtë në prill 2019, duke çuar në një rënie të madhe të formës./Lajmi.net/

The Brooklyn Nets are believed to be leaders to sign six-time All-Star Blake Griffin, sources tell me and @JLEdwardsIII. Rival teams with interest are expecting Griffin to choose Nets as a title favorite for chance to win a championship.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2021