Broja dhuron spektakël – e “shtrin për toke” futbollistin e Newcastle United me një lëvizje

Disa minuta pasi u inkuadrua në pjesën e parë, sulmuesi shqiptar Armando Broja dhuroi shoë në fushë në takimin Chelsea – Newcastle United, e vlefshme për çerekfinalen e Carabao Cup.

Broja u inkuadrua në minutën e 32-të në vend të Fernandez, ndërsa pesë minuta më vonë doli i vetëm me portierin të cilin e paraboloi, por goli u anulua për pozitë jashtë loje.

Disa çaste më pas, Broja e dribloi futbollistin e Newcastle United me një lëvizje në krahun e majtë të fushës.

Broja sent him to the favelas 🤣🤣 pic.twitter.com/XObGGg03ey

