Britania reagon pas vendimit të Speciales: Nuk është vendim për shtetësinë apo sovranitetin e Kosovës

Ministria për Evropën i Mbretërisë së Bashkuar ka reaguar përmes një komunikate zyrtare pas vendimit të Gjykatës Speciale, ku thuhet se, MB’ja respekton pavarësinë e Gjykatës dhe procesin e saj gjyqësor dhe se e njëjta mbetet mik dhe partner i afërt i Kosovës. Për këtë ka reaguar edhe Miqtë Laburistë të Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor,…

Lajme

16/09/2026 17:59

Ministria për Evropën i Mbretërisë së Bashkuar ka reaguar përmes një komunikate zyrtare pas vendimit të Gjykatës Speciale, ku thuhet se, MB’ja respekton pavarësinë e Gjykatës dhe procesin e saj gjyqësor dhe se e njëjta mbetet mik dhe partner i afërt i Kosovës.

Për këtë ka reaguar edhe Miqtë Laburistë të Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, ku kryetar është Lord George Robertson, ish-Sekretar i Përgjithshëm i NATO’s.

Aty theksohet se vendimi i sotëm nuk është një vendim mbi shtetësinë, sovranitetin apo të drejtën e Kosovës për të përcaktuar të ardhmen e saj.

“Vendimi i sotëm i Dhomave të Specializuara të Kosovës është një moment i rëndësishëm, por nuk është një vendim mbi shtetësinë, sovranitetin apo të drejtën e Kosovës për të përcaktuar të ardhmen e saj. Mendimet e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar janë me viktimat dhe familjet e tyre.”

“Gjetjet e Gjykatës kanë të bëjnë me individë dhe nuk duhet të përdoren për të nxitur tensionet ndërmjet komuniteteve apo në mbarë rajonin. Në këtë moment të rëndësishëm, liderët politikë dhe figurat publike kanë përgjegjësi të promovojnë qetësinë, të sigurojnë që çdo reagim të mbetet paqësor dhe të vendosin sigurinë e njerëzve mbi të gjitha.”/Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 16, 2026

Bekim Jashari pas dënimit të ish-krerëve të UÇK-së: Rroftë Ushtria Çlirimtare...

September 16, 2026

Ish-ambasadori holandez kritikon BE-në për qëndrimin ndaj Speciales

September 16, 2026

Si e dënoi Gjykata Thaçin për rastin e Allaqit? Ramabaja e...

September 16, 2026

Djali i Agim Ramadanit e sheh të mundur lirimin e ish-krerëve...

September 15, 2026

Avionët e NATO-s rrëzojnë një dron që hyri në hapësirën ajrore...

September 14, 2026

SHBA heq kufizimet për emetimet nga termocentralet me qymyr dhe gaz

Lajme të fundit

Bekim Jashari pas dënimit të ish-krerëve të UÇK-së:...

Pas vendimit për ish-krerët e UÇK-së, reagon ashpër Don Xhoni

Ish-ambasadori holandez kritikon BE-në për qëndrimin ndaj Speciales

Si e dënoi Gjykata Thaçin për rastin e...