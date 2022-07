Britania pas dorëheqjes së Johnson: Liz Truss shpall kanidaturën për kryeministre

Sekretarja e Jashtme Liz Truss është bërë konservatorja e fundit që ka nisur një fushatë për t’u bërë kryeministre e ardhshme, duke thënë se ajo do të ulë taksat “që nga dita e parë”, shkruan The Guardian.

Në një lëvizje të shumëpritur duke shpallur kandidaturën e saj, ajo tha se do të ulë taksën e korporatës, do të ndryshojë rritjen e Sigurimeve Kombëtare dhe do të rregullojë normat e biznesit.

Në një kolumne për The Telegraph ajo ka thënë:

Nuk është e drejtë të vendosësh taksa tani. Unë do të anuloja rritjen e Sigurimeve Kombëtare që erdhi gjatë muajit prill, do të sigurohesha që ta mbajmë taksën e korporatës konkurruese në mënyrë që të mund të tërheqim biznese dhe investime në Britani, dhe ta vendosim borxhin e Covidit në një bazë afatgjatë.

Do të bëj që sektori privat të rritet më shpejt se sektori publik, me një plan afatgjatë për të ulur madhësinë e shtetit dhe barrën tatimore.

Ajo shtoi: “Ne duhet të barazohemi me popullin britanik. Kohët janë të vështira, por me veprimet dhe planin e duhur ekonomik do të kthehemi shpejt në rrugën e duhur.

“I refuzoj zërat e rënies dhe besoj me vendosmëri se ditët tona më të mira janë përpara. Ne mund dhe do ta arrijmë këtë përparim tani duke u siguruar që lopatat të hyjnë në tokë, njerëzit të jenë në punë dhe më shumë para të shkojnë në zonat lokale.”