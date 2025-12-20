Brikena Selmani, që “flet gjuhën shqipe dhe të Kosovës”, bëhet pjesë e BBVA 5
Banorja e dytë që hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 është Brikena Selmani, e cila u bë virale për pjesëmarrjen e saj në Miss Grand International. Momenti që e bëri të njohur ndodhi gjatë një gafë të komentuar gjerësisht, ku Brikena tha: “Flas shqipen dhe gjuhën e Kosovës”, duke tërhequr vëmendjen e medieve dhe publikut ndërkombëtar.
ShowBiz
