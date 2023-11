Brazili mund të dënohet me pikë, pas kaosit në ndeshjen me Argjentinën Brazili rrezikon të dënohet pas një kaosi në ndeshjen me Argjentinën. “Selecao” u përball me Argjentinën në Rio de Janeiro të martën, shkruan lajmi.net. Ata u mposhtën 1-0, në një lojë që ishin ngjarjet në tribunë ato që dominuan titujt pas ndeshjes. Një përleshje masive shpërtheu në tribuna ndërmjet tifozëve, me forcat e policisë lokale…