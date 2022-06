Bora Zemani largohet nga “Për’puthen”? Flet Olsa Muhameti

Sipas raportimeve nga shtatori Bora do ta udhëheq programin “Dancing with the Stars”, shkruan lajmi.net

Ndërsa së fundmi autorja e programit ”Për’Puthen”, Olsa Muhameti ishte pjesë e emisionin “Goca dhe Gra” në Top Channel, ku ka folur edhe për këtë çështje.

Olsa ndër tjerash tregoj se a do jetë Bora pjesë e sezonës së katërt të këtij spektakli.

“Nuk është e vërtetë akoma, fjalët janë të vërteta por nuk është marrë ndonjë vendim” tha ajo.

“Për’Puthen” pritet që sezonen e katër të transmetimit ta filloj në Shtator, ndërsa bora për dy sezone radhazi moderoj këtë spektakël. /Lajmi.net/