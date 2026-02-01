Bora zbardh Prishtinën, dhjetëra automjete mbesin të bllokuara në lagjen Arbëria
Gjatë ditës së sotme, në kryeqytetin e Kosovës dhe më gjerë, ka rënë borë. Ndonëse nuk ka rënë shumë, ajo ka shkaktuar probleme në komunikacion. Në lagjen Arbëria të Prishtinës, dhjetëra automjete kanë mbetur të bllokuara. /Lajmi.net/
01/02/2026 20:09
