Bora zbardh Prishtinën, dhjetëra automjete mbesin të bllokuara në lagjen Arbëria

Gjatë ditës së sotme, në kryeqytetin e Kosovës dhe më gjerë, ka rënë borë. Ndonëse nuk ka rënë shumë, ajo ka shkaktuar probleme në komunikacion. Në lagjen Arbëria të Prishtinës, dhjetëra automjete kanë mbetur të bllokuara. /Lajmi.net/

01/02/2026 20:09

