Bologna eliminon Interin nga Kupa e Italisë Bologna ka eliminuar Interin nga Kupa e Italisë, duke e mposhtur me përmbysje. Bologna fitoi me rezultat 2:1, me dy gola të shënuar në vazhdime, shkruan lajmi.net. Kjo do të thotë se Rossoblu do të përballet me Fiorentinën në çerekfinale muajin e ardhshëm dhe Interi do të largohet pas fitimit të këtij trofeu dy vjet radhazi. Pavarsishtë…