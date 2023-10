Boksieri vdes pas nokautit, garoi për të fituar 18 dollarë!

João Victor Peña, një boksier i ri amator brazilian, vdiq tre ditë pasi mori një goditje të rëndë në fytyrë gjatë një ndeshje boksi.

Ai u nokautua pas vetëm 90 sekondash nga lufta, kur mori një grusht direkt në fytyrë. Në fund, fatkeqësisht, shkaktoi vdekjen e tij, përcjell lajmi.net.

Pjesa më e keqe është se të dy boksierët luftuan për një vlerë të vogël. Fituesi i duelit do të fitonte vetëm rreth 18 dollarë.

“Fituesi i betejës do të merrte 18,5 dollarë dhe humbësi 9,2 dollarë. Fatkeqësisht, jeta e vëllait tim humbi për këtë shumë”, konfirmoi vëllai i João Victor Peña në funeralin e tij, njoftojnë mediat e huaja.

Boksieri i ri u ndihmua menjëherë dhe mori vetëdijen, por gjendja e tij shpejt u përkeqësua dhe u desh të dërgohej me urgjencë në spital.

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará.

João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh

— Negócio de Luta (@negociodeluta) October 13, 2023