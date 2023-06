“Bllokohet” marrëveshja Havertz – Real Madrid, gjermani mbetët në Chelsea

Ashtu siç raportojnë mediat e huaja, për momentin një marrëveshje mes dy palëve kanë dështuar, shkruan Lajmi.net

Kai Havertz ishte afër Real Madridit për një shifër rreth 65 milionë euro, por momentalisht marrëveshja është “bllokuar” dhe nuk dihen ende arsyet.

Si Chelsea ashtu edhe sulmuesi gjerman patën një sezon të dështuar. 23-vjeçari ka zhvilluar 35 paraqitje në Premier League, ka shënuar shtatë gola dhe ka bërë një asist./Lajmi.net/

🚨💣 BREAKING: The Havertz transfer has COLLAPSED. He's NOT coming. @jfelixdiaz #rmalive pic.twitter.com/RDVrEdj9Xe

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 6, 2023