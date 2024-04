Bllokimi i kosovarëve në kufi nga Serbia, Hoxhaj: Provokim dhe sulm kundër popullit tonë

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Enver Hoxhaj, përmes një shkrimi në rrjetin social X, ka thënë se e dënon sjelljen e policisë serbe në kufirin Kroaci-Serbi, e cila që nga dje, siç u shpreh ai, pa asnjë arsye, ka ndaluar qindra gra, burra, fëmijë dhe të moshuar, duke ua marrë pasaportat e tyre!

Hoxhaj, tha se ky është një provokim i pakuptimtë dhe një sulm kundër popullit të Kosovës.

“E dënoj sjelljen e policisë serbe në kufirin Kroaci-Serbi, e cila që nga dje, pa asnjë arsye, ka ndaluar qindra gra, burra, fëmijë dhe të moshuar, duke ua marrë pasaportat e tyre! Ky është një provokim i pakuptimtë dhe një sulm kundër popullit të Kosovës! @JosepBorrellF”, ka shkruar Hoxhaj derisa ka shpërndarë dy fotografi dhe në shkrim ka etiketuar Josep Borrell.

I condemn the behavior of the serbian police at Croatia-Serbia border, who, since yesterday, without any reason, have stopped hundreds of women, men, children & the elderly, by taking their passports!This a sensless provocation & an attack against the people of 🇽🇰! @JosepBorrellF pic.twitter.com/BmX9gYUjVG

