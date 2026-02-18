Blakaj: Ka pasur dëshmitarë edhe nga Kosova në Speciale, shumica me identitet të mbrojtur

Bekim Blakaj nga Fondacioni për të Drejtën Humanitare komentoi zhvillimet e fundit në procesin gjyqësor në Hagë kundër ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke theksuar se pas dëgjimit të palës së mbrojtjes dhe pyetjeve të panelit të gjyqtarëve, është e pamundur të jepet një epilog përfundimtar. Ai tha se për një përfundim duhet pritur…

Lajme

18/02/2026 23:54

Bekim Blakaj nga Fondacioni për të Drejtën Humanitare komentoi zhvillimet e fundit në procesin gjyqësor në Hagë kundër ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke theksuar se pas dëgjimit të palës së mbrojtjes dhe pyetjeve të panelit të gjyqtarëve, është e pamundur të jepet një epilog përfundimtar.

Ai tha se për një përfundim duhet pritur vendimi i trupit gjykues, ndërsa shtoi se shumë nga pretendimet e Prokurorisë, sipas tij, nuk qëndrojnë në këmbë të forta.

“Pas dëgjimit të palës së mbrojtjes dhe pyetjeve të parashtruara nga paneli i gjyqtarëve, është e pamundur të thuhet epilogu përfundimtar. Për këtë duhet të pritet. Pretendimet e Prokurorisë, si duket, shumica e tyre nuk qëndrojnë në këmbë të forta. Ka dëshmi që kryesisht vijnë nga Serbia; ata kanë pasur dëshmitarë edhe nga Kosova, shumica prej tyre me identitet të mbrojtur, për të cilët nuk dihet se kush janë. Prokuroria provat mund t’i kërkojë kudo – nga Kosova apo nga Serbia,” tha Blakaj.

Blakaj komentoi edhe fjalët përfundimtare të të pandehurve, duke i cilësuar ato si dinjitoze dhe duke veçuar një pjesë nga fjala e Hashim Thaçit, ku u përmend raportuesi i Këshillit të Evropës dhe pretendimi për tentim vrasjeje nga shërbimi sekret serb, çështje që sipas tij nuk mori vëmendjen e merituar.

Të mërkurën e 18 shkurtit, mbrojtjet e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, si dhe ish-deputetit Rexhep Selimi, dhanë argumentet e tyre të fundit mbrojtëse.

