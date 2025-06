Biznesmeni i njohur Jusaj analizon ndikimin e konfliktit Izrael-Iran në tregun e karburanteve: Ndikon tek çmimet me pakicë Konflikti që nisi katër ditë më parë në mes Izraelit dhe Iranit është duke vazhduar. Goditja që Izraeli si fillim i dha objektit bërthamor të Iranit më pas pasoi me reagime të shumta, e me goditje me dronë nga këta të fundit. Situata e krijuar në mes këtyre dy vendeve tanimë e bën “paksa” të…