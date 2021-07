Bislimi: Po punojmë me ritëm të përshpejtuar drejt integrimit evropian

Përmes një postimi në Facebook, Bislimi, i cili njëherësh është edhe shef i delegacionit të Kosovës në dialogun teknik me Serbinë, ka thënë se Qeveria e Kosovës është duke punuar me ritëm të përshpejtuar në integrimin evropian.

Ai me anë të një postimi të gjatë, listoi punët që janë bërë në fushën e Integrimit Evropian.

Postimi i plotë:

“Në Qeverinë e Republikës së Kosovës, po punojmë me ritëm të përshpejtuar edhe në fushën e Integrimit Evropian, dhe atë në harmoni të plotë edhe me proceset tjera.

– Janë konsoliduar strukturat koordinuese vendore në të gjitha nivelet përmes vendimit për Themelimin e Strukturave Koordinuese Ndërinstitucionale për Procesin e Integrimit Evropian, në funksionim të koordinimit ndërmjet institucioneve brenda vendit për zbatimin e reformave për integrim në BE, gjatë periudhës raportuese.

– Janë mbajtur takime të rregullta javore me ekipin e përfaqësuesit të BE në Kosovë, me qëllim të koordinimit të vazhdueshëm të punës.