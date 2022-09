Bislimi pas takimit me ministrin çek i bindur se ky shtet do ta shtyjë përpara liberalizimin e vizave Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, është shprehur i bindur se Çekia do ta mbështes liberalizmin e vizave për Kosovën. Bislimi ka thënë se vënia e Kosovës në agjendë për liberalizimin e vizave më 13 tetor është një hap shumë i rëndësishëm, por jo përfundimtar. “E…